Декупация Крыма и Донбасса приведет к изменению режима в РФ, - военный эксперт Притула
РФ наступает для обороны, ведь деоккупация Крыма и Донбасса станет для нее ударом, который приведет к изменению российского режима
Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире Еспресо.
По его словам, у РФ есть только человеческий ресурс, а украинцы воюют с деградированной российской армией, которая "скотилась до уровня середины ХХ в." и применяет не высокотехнологичное вооружение, в отличие от ВСУ.
"С одной стороны, Украина собирается освободить территории, оккупированные российской армией, с другой – Путин пытается их удержать и наступать, но это наступление для обороны. Освобождение Донбасса и Крыма будет для Путина уже перебором, ударом, который приведет к смене политического режима", – подчеркнул эксперт.
- 16 января в разведке сообщили, что перед новым командующим оккупантов в Украине Валерием Герасимовым стоит цель захвата Донбасса и формирования "зоны безопасности" до марта.
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