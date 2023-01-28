Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире Еспресо.

По его словам, у РФ есть только человеческий ресурс, а украинцы воюют с деградированной российской армией, которая "скотилась до уровня середины ХХ в." и применяет не высокотехнологичное вооружение, в отличие от ВСУ.

"С одной стороны, Украина собирается освободить территории, оккупированные российской армией, с другой – Путин пытается их удержать и наступать, но это наступление для обороны. Освобождение Донбасса и Крыма будет для Путина уже перебором, ударом, который приведет к смене политического режима", – подчеркнул эксперт.

16 января в разведке сообщили, что перед новым командующим оккупантов в Украине Валерием Герасимовым стоит цель захвата Донбасса и формирования "зоны безопасности" до марта.

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