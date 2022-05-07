Декоммунизация, разочарование канадских добровольцев в войне в Украине и Херсонщина в составе РФ: Центр при СНБО обнародовал российские фейки за 7 мая

Об этом в телеграмме сообщил Центр противодействия дезинформации.

В Херсонской области самопровозглашенные руководители-коллаборанты заявили, что "в рамках "декоммунизации" киевские власти заставляли частично или полностью убирать экспозиции, связанные с историей Великой Отечественной войны в Херсоне". В Центре при СНБО назвали такие слова дезинформацией.

Манипулятивным является тезис российских пропагандистов, якобы канадские военные разочарованы в "военной операции" в Украине из-за безумных некомпетентных командиров и острой нехватки вооружения", в результате чего они "оставляют район ведения боевых действий".

Еще одной манипуляцией являются заявления коллаборанта Кирилла Стремоусова, что "Херсонская область намерена жить в составе РФ и "будет напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму", а сейчас она полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя ее частью.

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