Об этом Алексей Данилов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

Результатом войны России в Украине будет деколонизация территории страны-оккупанта, считает Данилов.

"Она лишится колоний, которые она захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, исторического наследия. В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишена".

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Секретарь СНБО напомнил о прошедшем недавно в Праге Форуме свободных народов России, который провели представители угнетенных наций.

25 июля в Праге народы и регионы РФ подписали "Декларацию о деколонизации России".

24 июля глава эмиграционного правительства Чеченской Республики Ичкерия, ветеран вооруженного движения сопротивления на Кавказе Ахмед Закаев призвал российских оппозиционеров не поддерживать геополитическую доктрину режима Путина

13 июля в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "О признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия".

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