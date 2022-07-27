Деколонизация. Данилов спрогнозировал распад Российской империи
Секретарь СНБО напомнил о Форуме свободных народов России, состоявшемся в Праге
Об этом Алексей Данилов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
Результатом войны России в Украине будет деколонизация территории страны-оккупанта, считает Данилов.
"Она лишится колоний, которые она захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, исторического наследия. В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишена".
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Секретарь СНБО напомнил о прошедшем недавно в Праге Форуме свободных народов России, который провели представители угнетенных наций.
- 25 июля в Праге народы и регионы РФ подписали "Декларацию о деколонизации России".
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