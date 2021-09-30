Деклассировал Джошуа: Абсолютный чемпион мира назвал Усика гениальным боксером

Об этом сообщает BoxingScene.

По его словам, Усик доминировал в поединке против британского тяжеловеса, а в 12-м раунде был близок, чтобы его нокаутировать.

"Это было блестящее выступление. Усик деклассировал Джошуа, переиграл его, перебоксировал, и даже изредка перебивал его в разменах. Он был близок к тому, чтобы остановить его в 12-м раунде. Он - гениальный боксер", - сказал Тейлор, который является абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

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