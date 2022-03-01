Декларировать помощь на армию не нужно, - НАПК
Эти деньги - не личный доход субъекта декларирования или члена его семьи, но являются проявлением единства и сплоченности украинского народа
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Декларировать помощь, которую украинцы собирают на армию и пострадавших от войны на свой банковский счет, не нужно. В условиях военного положения и вооруженной агрессии российской федерации против Украины многие субъекты декларирования, а также члены их семей, вовлечены в сбор средств и имущества для нужд Украинской армии и пострадавших в результате вооруженной агрессии.
"Мы благодарим каждого, кто сейчас помогает армии и гражданам, и должны их успокоить - декларировать такие средства не нужно, - убеждают в НАПК. - Ведь эти деньги не являются вашим личным доходом, а есть проявлением единства и сплоченности Украинского народа в борьбе с рашистскими захватчиками.Такие средства не подлежат отражению в декларации и уведомлению о существенных изменениях в имущественном состоянии".
- Напомним, миграционная служба приостанавливает выдачу украинских паспортов.
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