Декларировать место жительства онлайн: "Дия" начала бета-тестирование
На портале "Дия" стартовал бета-тест по декларированию места жительства
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
"Услугу смогут получить за 1 рабочий день, как владельцы ID-карт, так и паспортов-книжек. В несколько кликов и без походов в ЦНАПы и военкоматы", - говорится в сообщении.
Услуга доступна почти по всей Украине. В Днепре, Одессе, Черновцах, Николаеве и Херсоне она станет доступна впоследствии.
Для участия в тестировании требуется:
- налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;
- электронная подпись заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года);
- быть старше 14 лет.
На бета-тестирование записалось уже почти 4 000 тыс. человек. Выполнить регистрацию можно по этой ссылке https://team2.diia.gov.ua .
- Напомним, 29 ноября на портале "Дия" появилась возможность сделать заявку на перерасчет или назначение пенсии.
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