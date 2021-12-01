Декларировать место жительства онлайн: "Дия" начала бета-тестирование

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Услугу смогут получить за 1 рабочий день, как владельцы ID-карт, так и паспортов-книжек. В несколько кликов и без походов в ЦНАПы и военкоматы", - говорится в сообщении.

Услуга доступна почти по всей Украине. В Днепре, Одессе, Черновцах, Николаеве и Херсоне она станет доступна впоследствии.

Для участия в тестировании требуется:

налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;

электронная подпись заявителя и владельцев/совладельцев жилья;

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года);

быть старше 14 лет.

На бета-тестирование записалось уже почти 4 000 тыс. человек. Выполнить регистрацию можно по этой ссылке https://team2.diia.gov.ua .