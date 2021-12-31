Декларирование цен социально важных продуктов не приведет к их дефициту – эксперт

Такое мнение высказал политолог Андрей Рудык в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Дефицит продуктов может начаться тогда, когда будет включен режим ручного управления цен", – сказал он.



“Пока речь идет о передаче в правительство аналитических данных о том, насколько будет дорожать эта продукция. О ручном управлении пока речь не идет”, – подчеркнул эксперт.



Напомним, Кабмин ввел обязательное декларирование цен на определенные продукты 22 апреля 2020 года как средство сдерживания цен от необоснованного подорожания. Тогда в перечень товаров, о росте цен на которые торговые сети должны заранее сообщать, попали: гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта и вермишель из него, молоко жирностью 2,5%, яйца, куриная тушка, негазированная минеральная вода и масло жирностью 72 ,5%.