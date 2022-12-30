А не менее кровавый русский полководец Александр Суворов утопил в крови не только крымских татар, но и поляков с белорусами.

Эти фигуры, точнее – их памятники – долгое время были настоящим клеймом русского мира на украинской Одессе. И вокруг них существует множество мифов. Неудивительно, что демонтаж вызвал вой на болотах. И это – еще одно свидетельство того, что наша деколонизация – на правильном пути.

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Знаменитый историк Норман Дэйвис в своем бестселлере "История Европы" пишет, что "Екатерину II вознаградили эпитетом "большая"... но следует поинтересоваться, можно ли только размеры тела и грубую силу считать признаками величия. Нетрудно найти черты, порождающие скорее стыд, чем уважение". Кроме того, он называл "императрицы сексуальную распущенность… отвратительной". Поэтому Екатерина II для украинцев должна быть "Екатерина Отвратительная", это определение ей подходит гораздо больше. И очень правильно о нем в украинском контексте писал еще Тарас Шевченко. В его поэме "Большой погреб" ей дана исчерпывающая характеристика:

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"Та царица -

Лютый враг Украины,

Голодная волчица!"

Начну с самого распространенного мифа, который распространяет уже сотни лет роспропаганда – якобы Екатерина Отвратительная основала Одессу. На самом же деле, как свидетельствует историк Александр Бабич, если почитать полный текст рестрикта Екатерины II Хосе де Рибасу, можно увидеть, что слово Одесса там не звучит вообще. Потому что речь идет в этом рестрикте о ремонте двух гаваней — торговой и военной.

Историк Сергей Гуцалюк, в свою очередь, утверждает: "Миф об основании Одессы был придуман историком Аполлоном Скальковским в XIX в., чтобы увлечь династию Романовых. Он "держался" до начала XX в. Затем этот миф забыли. Вернулись к нему снова в 80-х годах, накануне распада СССР".

По сути, речь идет о переименовании османского поселения Хаджибей рядом с крепостью Ени-Дунья, или Новый мир. И вот что даже интереснее – на месте Хаджибея еще с последней трети XIV века существовало украинское, ну есть русское, рутенское поселение Коцюбиев. Это был порт Великого княжества Литовского, Русского, Жемайтийского, основанный знатным подольским шляхтичем Коцюбой-Якушинским.

Первое письменное упоминание о порте Kaczubyeiow (Кацюбиев) датируют 19 мая 1415 года, а через несколько лет это место посетил князь Витовт, поскольку здесь была основана крепость. Впоследствии поселения захватывают османы и возникают татарские поселки, а со временем - и новая крепость Ени-Дунья. Однако городок остается влиятельным, поэтому неоднократно попадает на карты, в том числе и на первую - Боплановскую "Tabula Geographica Ukrainska".

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То есть никакой заслуги Екатерины II в возникновении Одессы нет. Как, кстати, нет ничего оригинального или ценного в памятнике, который только что успешно утилизировали в Одессе. Это еще один миф, который активно распространяла пропаганда. Дело в том, что этот скульптурный ансамбль, как и многое другое, сплагиачен русскими. А оригиналом здесь является памятник императрице Марии-Терезии в Вене. Посмотрите, на эту величественно сидящую на постаменте шестиметровую императрицу, окружена своими фаворитами - полководцами, художниками и государственными деятелями. В случае с одесской Екатериной замысел точно такой же, а вот масштабы – гораздо мельче.

Да и масштабы Екатерины так же значительно мельче, чем принято считать… точнее, чем навязан российскими историками. Неудивительно, что они испытывали к императрице такой пиетет. Ведь лучшее, что ей удавалось – это фальсификация истории.

Именно по приказу Екатерины Отвратительной 1783 была создана Комиссия для написания русской истории. Именно она придумала мифологему "единого народа", мол, рутены-украинцы и московиты на самом деле братья, и принялась пропагандировать выдумку, якобы княжеская Русь – первое русское государство.

По указанию Екатерины исправляли или переписывали древние летописи, а некоторые - вообще уничтожали. Опубликованная в 1792 году откорректированная история стала образцом для "Истории государства Российского" Карамзина и других последующих подлогов.

Кстати, демонтированный памятник еще и увековечивает распущенность Екатерины, ведь кроме царицы на нем присутствуют сразу двое ее любовников, и это как минимум. Речь идет о Платоне Зубове, который через кровать Екатерины Отвратительной дослужился до должности руководителя черноморского флота. И, конечно же, о Григории Потемкине, еще одном фальсификаторе вроде самой Екатерине, изобретателе тех же потемкинских сел.

Как и Екатерина Отвратительная, в Одессе никогда не бывал и Александр Суворов. Доктор исторических наук и исследователь истории Одессы и юга Украины Тарас Гончарук рассказывает: миф о том, что Суворов имеет отношение к Одессе или штурмовал крепость Хаджибей, возник после того, как в городе установили ему памятник. По словам историка, даже советская власть не была способна "приплести" Суворова к Одессе. Это удалось разве что Геннадию Труханову и только 10 лет назад.

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Сам Суворов является опять же продуктом мифотворчества и фальсификаций. А вот современники ценили генералиссимуса, например, так: "Очень многие не только из чужаков, но и из своих не признают в нем больших черт полководца. Из всех его кампаний нельзя извлечь ни одного правила для тактики и стратегии, и все его искусство ограничивалось : "Ура, вперед, на штыки!", - так сказал в 1809 году о Суворове генерал Иван фон Клуген, воевавший под его руководством.

Заслугой Суворова считают его якобы удачное руководство армией во время войны с Турцией в 1787-1791 годах, которая окончательно закрепила за Российской империей северное Причерноморье от устья Днестра до Кубани. В частности, Суворов взял города Очаков и Измаил. Но – какой ценой. Так, через три дня во время штурма Измаила истребили подавляющее большинство мирного населения. При этом в свои кровавые учти Суворов замешаны и казаки, ведь основу его войска составляло около 10 тысяч бывших запорожцев, и Бугского казацкого войска.

Уже позже, в 1794 году, возглавляемый Суворовым русский карательный корпус подавляет польское освободительное восстание во главе с Тадеушем Костюшко, которого, кстати, белорусы считают своим национальным героем. В результате карательной акции погибли, в частности, 20 тысяч мирных жителей Варшавского пригорода - Праги. Что ж - традиции бить по граждански русская армия держится до сих пор…

Неудивительно, что в свое время именно Суворов стал кумиром российских погромщиков-черносотенцев. А уже во время второй мировой войны память о нем решает возродить сам Сталин, введя орден в честь Суворова. Что ж, вспомним здесь фон Клюгеновскую характеристику суворовской стратегии – "Ура, вперед, на штыки!" Она была очень близка для советских генералов, не считавшихся со смертями своих солдат.

То есть что Екатерина Отвратительная, что Суворов - это подлинные, плоть от плоти представители русского мира, его методов ведения и пропаганды. Неудивительно, что демонтаж их памятников всколыхнул целый хор вой на болотах. К этому хору московитских муртадов кремля присоединился и голос Анатолия Шария, назвавшего снос памятников "геноцидом коренных одесситов". Думаю, цинизм этого утверждения вы можете оценить уже сейчас, учитывая все, что я рассказал.

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Соловьев в свою очередь опасается однозначной поддержки демонтажа памятника - здесь в ход пошла манипуляция, якобы одесситов к этому заставил бандеровец-еврей Зеленский.

Истерику пропагандистов поддержала и Скабеева, назвавшая демонтаж памятника "победой над собственной историей". Стопроцентное извращение ситуации – вполне в духе руссо пропагандо. Нечему здесь удивляться.

Ну, а я надеюсь, что эти зажженные русские гузны по поводу демонтажа памятника Екатерине Отвратительной – далеко не последние в нашей истории. Есть еще памятники кровавой царице в Севастополе, но в Симферополе тоже, и мы их непременно демонтируем. Как, кстати, и в Краснодаре. И, наконец, в Петербурге. Эти будут демонтироваться уже в рамках денацификации России.