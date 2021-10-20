Декабрьский саммит Восточного партнерства должен приблизить перспективу членства Украины в ЕС, - Науседа

Об этом во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Польши Анджеем Дудой сказал глава литовского государства Гитанас Науседа, передает Укринформ.

По его словам, долгосрочной целью является безопасность Восточного партнерства, поэтому нужно последовательно поддерживать страны этой программы - Украину, Грузию и Молдову.

"Мы должны обеспечить ассоциированным членам постепенную интеграцию с внутренним рынком ЕС и стремиться к полноправному членству в Евросоюзе. С этой целью нужно использовать декабрьский саммит Восточного партнерства", - подчеркнул Науседа.

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