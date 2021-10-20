Декабрьский саммит Восточного партнерства должен приблизить перспективу членства Украины в ЕС, - Науседа
Нынешний саммит Восточного партнерства нужно использовать для приближения перспективы полного членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС
Об этом во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Польши Анджеем Дудой сказал глава литовского государства Гитанас Науседа, передает Укринформ.
По его словам, долгосрочной целью является безопасность Восточного партнерства, поэтому нужно последовательно поддерживать страны этой программы - Украину, Грузию и Молдову.
"Мы должны обеспечить ассоциированным членам постепенную интеграцию с внутренним рынком ЕС и стремиться к полноправному членству в Евросоюзе. С этой целью нужно использовать декабрьский саммит Восточного партнерства", - подчеркнул Науседа.
- Как известно, саммит Восточного партнерства состоится 15 декабря в Брюсселе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.18
Покупка 26.18Продажа 26.42
-
EUR
Покупка 30.36Продажа 30.72
- Актуальное
- Важное