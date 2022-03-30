Деимпериализацию нужно пройти 84% россиян – Огрызко

Россияне должны пройти деимпериализацию, – отметил Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009) в эфире Еспресо TV.

Экс-министр иностранных дел Украины подчеркнул: "Российская система не является жизнеспособной, армия это прекрасно доказывает. Коррупция, пронизавшая Российскую Федерацию с головы до ног, от самого высокого до самого низкого уровня, это тоже приговор этому государству. Приговор это то, что 84 процента этих общероссийских орков поддерживают войну.Значит, это люди, которым надо пройти эту самую деимпериализацию.Если люди видят в захвате других народов смысл своего существования, то таких людей надо наказывать и воспитывать.И я думаю, что этот трибунал состоится и наказывать будут не только Путина, а и его сторонников, и вот эти миллионы зомбированных россиян, которые считают, что надо воевать до последнего против "бендеровцев и националистов" в Украине, которая хочет одного, чтобы ее оставили в покое".

Напомним, 30 марта о едином реальном пути избавиться от угроз со стороны России рассказал Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009)

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