Дегуманизация украинцев является частью государственной политики России, - политолог Магда

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне в большей степени живут в парадигме окруженной крепости. Поэтому у них тема "большой отечественной" привлекает над всеми остальными. Они очень активно крутят эту тему. И дегуманизация не только украинских военных, но и граждан Украины является частью государственной политики России", - пояснил Магда.

Политолог считает, что Путин мечтает захватить больше территорий и восстановить Советский Союз.

"В общественном мнении россиян также приближается 100 лет с образования Советского Союза. И это тоже часть пропагандистского влияния путинского режима. Он же неоднократно говорил, что распад СССР стал большой геополитической катастрофой XX века. Он в соответствии с этим выходит и будет выходить дальше. Поэтому нам нужно максимально все учитывать и напоминать миру о планах Путина", – добавил он.

4 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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