Об этом в эфире Еспресо сказала экс-уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

"Дефолт Нафтогаза - это результат кадровых решений, которые принимались в том году. Когда госсекретарь США Блинкен приехал в Киев, ездил по разным кабинетам и говорил, что не нужно прятать реформу корпоративного управления госкомпаниями, но его никто не слушал, считая, что это не важно", - отметила она.

Загребельская считает, что этого можно было не допустить.

"На самом деле, это тот дефолт, которого можно было избежать - не было никаких сложностей. Если бы руководство Нафтогаза профессионально общалось с правительством и они бы заранее согласовали общую позицию: будет ли Нафтогаз платить эти долги, как он это будет делать и провели переговоры с кредиторами" - дефолта не было бы", - добавила экс-уполномоченная АМКУ.

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Она отметила, что в мирное время дефолт Нафтогаза был бы просто катастрофой.

"Это было бы землетрясение с негативными последствиями. Оно смягчается из-за войны. Дефолт полностью закрывает возможность для Нафтогаза кредитования - он должен получить около 1 млрд от одного кредитора и сегодня он их не получит. А за эти деньги мы должны купить газ. "Нафтогаз" выполняет функцию поставщика последней надежды и такую компанию загонять в дефолт очень рискованно", - сказала Загребельская.

По ее словам, теперь все будет зависеть от того, как правительство проведет переговоры с другими кредиторами на государственном уровне.

"Если они закончатся положительно и они договорятся о реструктуризации, то у Нафтогаза появится шанс возобновить переговоры тоже. Это откроет возможность привлечь кредитные средства, иначе купить газ не хватит денег. Собственной добычи нам не хватит", - подытожила эксуполномоченная АМКУ.