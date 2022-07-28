English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Дефолта Нефтегаза можно было избежать, - экс-уполномоченная АМКУ
Эксклюзив

Дефолта Нефтегаза можно было избежать, - экс-уполномоченная АМКУ

28 июля, 2022 четверг
16:31
Экономика Нафтогаз

В мирное время дефолт Нефтегаза был бы просто катастрофой

Об этом в эфире Еспресо сказала экс-уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

"Дефолт Нафтогаза - это результат кадровых решений, которые принимались в том году. Когда госсекретарь США Блинкен приехал в Киев, ездил по разным кабинетам и говорил, что не нужно прятать реформу корпоративного управления госкомпаниями, но его никто не слушал, считая, что это не важно", - отметила она.

Загребельская считает, что этого можно было не допустить.

"На самом деле, это тот дефолт, которого можно было избежать - не было никаких сложностей. Если бы руководство Нафтогаза профессионально общалось с правительством и они бы заранее согласовали общую позицию: будет ли Нафтогаз платить эти долги, как он это будет делать и провели переговоры с кредиторами" - дефолта не было бы", - добавила экс-уполномоченная АМКУ.

Читайте также: "Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям Нафтогаза". Компания обвиняет Кабмин в бездействии

Она отметила, что в мирное время дефолт Нафтогаза был бы просто катастрофой.

"Это было бы землетрясение с негативными последствиями. Оно смягчается из-за войны. Дефолт полностью закрывает возможность для Нафтогаза кредитования - он должен получить около 1 млрд от одного кредитора и сегодня он их не получит. А за эти деньги мы должны купить газ. "Нафтогаз" выполняет функцию поставщика последней надежды и такую компанию загонять в дефолт очень рискованно", - сказала Загребельская.

По ее словам, теперь все будет зависеть от того, как правительство проведет переговоры с другими кредиторами на государственном уровне.

"Если они закончатся положительно и они договорятся о реструктуризации, то у Нафтогаза появится шанс возобновить переговоры тоже. Это откроет возможность привлечь кредитные средства, иначе купить газ не хватит денег. Собственной добычи нам не хватит", - подытожила эксуполномоченная АМКУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Нафтогаз
Читайте также:
Михайло Подоляк
27 июля, 2022 среда
Третьего предупреждения может не быть: в Офисе президента призвали РФ убираться из Херсона после удара по Антоновскому мосту
обстріл Росією Київщини
28 июля, 2022 четверг
Обстрел Россией Киевщины: пострадали 5 человек, ракеты попали в воинскую часть
Ліз Трас та Ріші Сунак під час теледебатів
26 июля, 2022 вторник
Во время дебатов кандидатов на должность премьера Великобритании произошел несчастный случай. Ведущая потеряла сознание
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.06
    Покупка 39.06
    Продажа 40.04
  • EUR
    Покупка 39.3
    Продажа 40.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
28 июля
17:10
Более 100 тыс. украинцев приехали в Британию с начала полномасштабной войны
17:02
Поездку главы МИД Бельгии в Крым оплатил фонд дочери Путина, – СМИ
16:55
Верховная рада
Рада приняла закон о предоставлении особых гарантий полякам в Украине
16:50
Президент Литвы Науседа вручил Зеленскому Орден Витовта Великого – самую высокую награду страны
16:38
подсолнечное масло
Индия возобновит импорт подсолнечного масла из Украины, поскольку открылись украинские морские порты, - Bloomberg
16:28
OneRepublic выступили с украинским флагом на концерте в Торонто
16:21
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому: 5 человек погибли, 25 получили ранения
16:09
ЕС должен нанести ответный удар на насмешки и газовый шантаж РФ, - МИД
16:08
В этом году население России сократилось уже на 600 тыс., села вымирают, а рождаемость упала до уровня XVII века, - данные Росстата
16:03
Эксклюзив
Россия заинтересована в переговорах, ведь она захватила максимум территории, которую в дальнейшем будет терять, - дипломат Хара
16:00
На кону будущее Украины и ЕС: министр правительства Франции Бун заявила, что Украина должна победить в войне
15:53
Эксклюзив
Оккупанты уже не могут перемещать военные грузы по Антоновскому мосту, - председатель Херсонского облсовета Самойленко
15:42
Франция с 1 августа отменяет все карантинные ограничения
15:42
Более 75 тыс. отправленных на войну в Украину россиян погибли или ранены, - США
15:36
Эксклюзив
В Кропивницком люди часто пренебрегают воздушными тревогами, - депутат райсовета
15:34
Эксклюзив
Эта война показала использование танков в достаточно необычных ситуациях, - подполковник в отставке Саламаха
15:32
Убытки украинского телеком-рынка составляют $2,6 млрд, - Всемирный банк
15:29
В Киеве в честь "Азова" создали цветочное панно
15:28
Обновлено
Обстрел Россией Киевщины: пострадали 5 человек, ракеты попали в воинскую часть
15:07
Международный сервис поддерживает экономику Украины и помогает переселенцам
15:06
Поддержала Украину и осудила РФ: глава МИД Бельгии Лябиб, незаконно ездившая в Крым, написала письмо Кулебе
15:04
Укрпочта ввела в обращение новую марку "Доброго вечора, ми з України!"
14:51
Порошенко: государство должно способствовать переходу общин от церкви оккупанта к Православной Церкви Украины
14:48
США поручили расследовать военные преступления России в Украине "охотнику нацистов" с 37-летним стажем
14:40
паспорт
В Раде зарегистрировали законопроект о введении экзамена для получения гражданства Украины
14:25
"Сил и мужества": посол ЕС приветствовал назначение нового руководителя САП
14:25
Эксклюзив
Крым не признан российским, так почему мы не можем ударить по Черноморскому флоту РФ? – дипломат Хара
14:06
Эксклюзив
Есть консолидированное мировое решение на понижение геополитического статуса России, а не на ее развал, - военный эксперт Черник
14:03
Украина восстановила 31% поврежденных рашистами объектов теплоснабжения
14:00
Правительство Латвии одобрило предоставление Украине дополнительной военной помощи
13:59
Сенат США призвал Госдеп признать Россию спонсором терроризма из-за действий в Украине, Грузии, Сирии и Чечне
13:54
"Советуем быть на стороне победителей": МИД Украины ответил фанатам "Фенербахче", скандировавшим "Владимир Путин" в матче против "Динамо"
13:42
В США поддерживают передачу ракет большой дальности ATACMS для Украины
13:40
Эксклюзив
Враг не оставляет мысли оккупировать Донетчину, - офицер ТрО Луганщины Шакун
13:40
В больницу Мариуполя привезли большое количество раненых оккупантов, - советник мэра
13:31
Обновлено
В киевском метро снова заработала оплата за проезд по банковской карте
13:20
Латвия
Рига отреагировала на претензии РФ по давлению на въезжающих в Латвию россиян
13:18
На Днепропетровщине россияне обстреляли агропредприятие: один человек погиб, двое получили ранения
13:04
Эксклюзив
гривня
Властям нужно сказать украинцам о реальных финансовых возможностях страны, - нардепка Савчук
12:56
Эксклюзив
Нардеп Чийгоз о назначении генпрокурора: президент выдвигает важных лично для него людей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV