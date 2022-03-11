Об этом сообщает Yahoo.



Moody's снизило потолок рейтингов Беларуси в национальной и иностранной валюте с B2 и B3 до Caa3 и Ca соответственно.

"Снижение рейтингов отражает ослабление кредитоспособности Беларуси на фоне вторжения России в Украину. Беларусь напрямую испытывает значительное усиление санкций, направленных против ключевых секторов экономики и финансовой системы, что ограничит и без того узкие внешние резервы страны и поставит под угрозу ее способность обслуживать свой долг", – говорится в прессрелизе.

По мнению Moody's, дефолт Беларуси становится все более вероятным из-за беспокойства относительно готовности правительства погасить свои долговые обязательства.