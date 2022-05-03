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Дефолт отменяется, инвесторы получили выплаты по долгу РФ, - Bloomberg

3 мая, 2022 вторник
19:05

Долларовые выплаты России по выпускам облигаций, невыполнение которых привело бы к внешнему дефолту РФ, в конечном счете дошли до держателей долга

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Bloomberg .

России удалось избежать дефолта за сутки до конца льготного периода 4 мая.

В общей сложности РФ должна была погасить 649,2 млн долларов.

Агентство замечает, что несмотря на прохождение платежа, в течение последующих недель России может быть труднее производить подобные выплаты.

  • Агентство кредитных рейтингов S&P объявило о том, что Россия допустила выборочный дефолт по внешнему долгу.
  • Министерство финансов РФ сообщило, что Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в долларах согласно контрактам.
  • Ранее Bloomberg сообщил, что у России остаются сутки, чтобы долги пришли к иностранным инвесторам. Иначе был бы объявлен технический дефолт.

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Россия
война с Россией
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