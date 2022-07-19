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Дефолт Нафтогаза станет серьезным основанием для смены премьер-министра и правительства, - эксперт по энергетике Омельченко

19 июля, 2022 вторник
17:20
Экономика Нафтогаз

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова считает, что дефолт Нафтогаза и сами слухи о дефолте создают риски для снижения инвестиционного рейтинга страны, потому что Нафтогаз – это ключевая компания Украины

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Действительно, Нафтогаз привлек большие средства, но это были средства под газодобывающие проекты. Идея заключалась в том, что берутся средства и вкладываются в газодобычу, а в результате повышения в стране газодобычи и погашаются кредиты, а Нафтогаз еще и получает прибыль. Но увеличения газодобычи не произошло даже в довоенное время, а сейчас вообще добыча достаточно стремительно снижается, в этом году снизилась до 10%. Соответственно, Нафтогаз не имеет того источника, из которого он может возвращать кредиты", - пояснил эксперт по энергетике.

Владимир Омельченко отметил, что лучшим вариантом была бы реструктуризация долгов Нафтогаза, но пойдут ли на это инвесторы трудно сказать, поэтому нужно начинать серьезные переговоры по этому вопросу с кредиторами.

"Дефолт Нафтогаза и сами слухи создают риски для снижения инвестиционного рейтинга страны, потому что Нафтогаз – это ключевая крупнейшая компания Украины. Нафтогаз – государственная компания, поэтому здесь ответственность правительства. Если плохой менеджер, то должны менять менеджмент компании и создавать соответствующий наблюдательный совет, чтобы компания руководилась лучше. Если дефолт Нафтогаза произойдет, то это будет серьезное основание смены Шмыгаля с премьер-министра и вообще этого правительства", - отметил Омельченко.

  • Ранее госаудитслужба проверила Укргаздобычу: нарушений на 195 млрд грн
  • Также советник председателя правления Нафтогаза Алексей Рябчин отметил, что Россия может сорвать отопительный сезон через обстрелы  энергетической инфраструктуры.

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Нафтогаз
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