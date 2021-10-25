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Дефлимпийская сборная Украины победила Россию в финале чемпионата Европы по баскетболу

25 октября, 2021 понедельник
15:27
Спорт

Дефлимпийская мужская сборная Украины обыграла Россию в финале чемпионата Европы по баскетболу, который прошел в Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальном поединке чемпионата Европы украинцы победили сборную России со счетом 60:44. Всего участие в турнире принимали 10 команд. Женская сборная Украины заняла 5 место среди 7 команд-участниц.

Обе наши команды отобрались на летние Дефлимпийские игры, которые с 1 по 15 мая 2022 года будут проходить в Бразилии.

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