Дефлимпийская сборная Украины победила Россию в финале чемпионата Европы по баскетболу
Дефлимпийская мужская сборная Украины обыграла Россию в финале чемпионата Европы по баскетболу, который прошел в Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальном поединке чемпионата Европы украинцы победили сборную России со счетом 60:44. Всего участие в турнире принимали 10 команд. Женская сборная Украины заняла 5 место среди 7 команд-участниц.
Обе наши команды отобрались на летние Дефлимпийские игры, которые с 1 по 15 мая 2022 года будут проходить в Бразилии.
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