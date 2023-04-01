Дефицита препаратов нет, лекарства есть на складах, - Минздрав
Министр здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что на складах у поставщиков есть все препараты, которые вчера закупали люди: лекарства развозят в сети аптек
Об этом глава Минздрава заявил в эфире телемарафона.
"Что касается наличия лекарственных средств, да, действительно, после выступлений определенных людей вчера создался ажиотаж в аптечных сетях города Киева, в первую очередь города Киева. Сегодня мы промониторили остатки в аптечных пунктах, поговорили с основными дистрибьюторами. Запас лекарственных препаратов на складах есть , сегодня уже происходят поставки, в субботу-воскресенье, того, что люди забрали на месяц вперед", - отметил Виктор Ляшко.
Министр напомнил, что подобный ажиотаж на определенные препараты был и в начале полномасштабного вторжения:
"Мы тогда в ручном режиме регулировали все поставки в стране. На сегодняшний день такого не произойдет. Все препараты полностью имеются в наличии на складах дистрибьюторов, развозятся аптечными сетями, поэтому проблемы с этим не возникнут", - заверил он.
- Напомним, в пятницу, 31 марта, жители Львова и других городов Украины образовали большие очереди в аптеки, причиной тому стало введение электронных рецептов на лекарства.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко также пояснил, что в список отпускаемых препаратов только по рецепту не вносили никаких новых названий. Появился только дополнительный сервис - е-рецепт.
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