Дефицита препаратов нет, лекарства есть на складах, - Минздрав

Об этом глава Минздрава заявил в эфире телемарафона.

"Что касается наличия лекарственных средств, да, действительно, после выступлений определенных людей вчера создался ажиотаж в аптечных сетях города Киева, в первую очередь города Киева. Сегодня мы промониторили остатки в аптечных пунктах, поговорили с основными дистрибьюторами. Запас лекарственных препаратов на складах есть , сегодня уже происходят поставки, в субботу-воскресенье, того, что люди забрали на месяц вперед", - отметил Виктор Ляшко.

Министр напомнил, что подобный ажиотаж на определенные препараты был и в начале полномасштабного вторжения:

"Мы тогда в ручном режиме регулировали все поставки в стране. На сегодняшний день такого не произойдет. Все препараты полностью имеются в наличии на складах дистрибьюторов, развозятся аптечными сетями, поэтому проблемы с этим не возникнут", - заверил он.