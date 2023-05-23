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Новости компаний

"Дефицита горючего не будет, паника порождает спрос, а не потребление", - Александр Мельничук, директор по стратегическому маркетингу БРСМ

23 мая, 2023 вторник
15:23
Экономика

На фоне информации от Минэнерго о критически малом запасе горючего среди потребителей появились панические настроения, ведь никто не хочет снова почувствовать на себе возникший зимой прошлого года дефицит горючего, который продолжался практически до лета

"В сегодняшних реалиях слово "запас" на несколько дней не может быть числом константой, потому что ежедневные потребности предусмотреть невозможно. То, что наблюдается сейчас, больше похоже на информационный вброс, на который потребители моментально реагируют. Это называется созданием спроса, а не потреблением. Уверен, это своего рода синусоида, поводов беспокоиться нет, запасов горючего на рынке достаточно", - об этом рассказал Александр Мельничук во время пресс-завтрака на одном из АЗК БРСМ-Нафта.

Он также добавил, что с началом войны крупным игрокам топливного рынка удалось перестроить цепи импорта топлива из Европы. Так, в сеть "БРСМ-Нафта" поступает горючее из Польши, Литвы, Румынии, Болгарии, Греции, а также из Турции, Омана и Казахстана. Благодаря такой системе логистики бензовозы загружают в портах, после чего доставляют горючее непосредственно на АЗК.

За время войны было уничтожено более 20 нефтебаз в Украине. АЗК мы поддерживаем полными, чтобы не создавать предпосылки для дефицита", – Александр Мельничук.

По состоянию на май БРСМ-Нафта имеет один из крупнейших парков автотранспорта, который позволяет оперировать большими объемами горючего. Сейчас у компании 96 бензовозов и 58 газовозов, также приобрели еще 26 полуприцепов для транспортировки сжиженного газа, ожидается поставка тягачей. По данным компании, по состоянию на февраль 2022 г. было 49 газовозов и 89 бензовозов.

Представители национальной сети также прокомментировали прогнозируемый рост цен на нефтепродукты в связи с возвратом акциза и НДС. По словам экспертов, рост может достигать не более 10-15%, ведь мировая цена нефти за баррель на сегодняшний день вдвое меньше относительно той, что была в марте, и составляет 75$ за баррель.

По состоянию на май 2023 г. работает 210 АЗК из 217, которые были до широкомасштабного наступления. БРСМ-Нафта продолжает восстановление и реконструкцию комплексов, поврежденных российскими оккупантами в 2022 г. Из недавно восстановленных - АЗК в с. Милая Киевской обл., в Херсоне и Днепре.

Новости
нафта
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