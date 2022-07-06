Дефицит зернохранилищ в Украине будет достигать 15 млн тонн к концу октября

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Полномашстабная война в Украине существенно снизила объемы экспорта украинской продукции.

К примеру, как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в рамках Ukrainian-Swiss Business Hub в Лугано, за четыре месяца после начала полномасштабной войны Украине удалось экспортировать всего 5,2 млн тонн продукции, в то время как до 24 февраля экспортировала 5 –6 млн тонн ежемесячно через украинские морские порты.

"Из-за уничтожения инфраструктуры для хранения и временной оккупации у нас из 75 млн. тонн мощностей для хранения осталось в распоряжении зернохранилищ всего около 60 млн. тонн. К концу октября дефицит мощностей для хранения зерна будет составлять 10-15 млн. тонн", - отметил замминистра.

По словам Маркияна Дмитрасевича, урожай этого года может составить более 60 млн тонн, из которых 30-40 млн тонн необходимо будет экспортировать.

"В кратчайшей перспективе для украинских аграриев и фермеров приоритетны два проекта, - сказал замминистра. - Первый – проект международного фонда для приобретения сельскохозяйственной продукции у украинских фермеров с последующим экспортом. Предполагается, что участниками фонда будут правительственные организации и крупные международные компании. украинских аграриев это позволит получить необходимый текущий капитал для посевных и уборочных кампаний сезонов этого и следующего лет. Второй проект – строительство перегрузочных трансграничных терминалов для зерновых культур и растительных масел. Их основная идея – пересечение границы продукцией через зерновые конвейеры и трубопроводы для растительных масел".

Япония поможет Украине строить дополнительные зернохранилища

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины по железнодорожному пути, в частности путем строительства зернохранилищ на украинской границе.

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