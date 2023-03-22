Об этом говорится в материале Conflict Intelligence Team .

Аналитики Conflict Intelligence Team предполагают, что старая советская техника недавно отправилась из города Арсеньев Приморского края, в котором находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков.

"Даже устаревший танк может быть полезнее его отсутствия, но мы считаем ключевыми минусами данных моделей отсутствие дальномеров и баллистических вычислителей, не говоря уже о системе управления огнем. Кроме того, у них примитивные прицелы," - заявили в CIT.

Группа расследователей опубликовала фото эшелонов российской техники, которая двигается с Дальнего Востока на запад России. Сообщается, что на платформах – расконсервированные танки Т-54, разработка которых началась еще до окончания Второй мировой войны. Это говорит о дефиците современного вооружения в РФ – считают эксперты.

"Сложно назвать возможные сферы применения этих танков, но в любом случае, наряду со снятием с хранения БТР-50, это свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением вооруженных сил РФ военной техникой", - считают аналитики.

До этого старейшими из танков, которые армия РФ использует против Украины, были Т-62, производившиеся с 1961 года.