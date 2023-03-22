Дефицит вооружения в РФ: враг отправляет на войну в Украину старые танки Т-54/55
Россия отправляет на войну в Украину устаревшие боевые машины Т-54 и Т-55, переживая дефицит более современного вооружения
Об этом говорится в материале Conflict Intelligence Team .
Аналитики Conflict Intelligence Team предполагают, что старая советская техника недавно отправилась из города Арсеньев Приморского края, в котором находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков.
"Даже устаревший танк может быть полезнее его отсутствия, но мы считаем ключевыми минусами данных моделей отсутствие дальномеров и баллистических вычислителей, не говоря уже о системе управления огнем. Кроме того, у них примитивные прицелы," - заявили в CIT.
Группа расследователей опубликовала фото эшелонов российской техники, которая двигается с Дальнего Востока на запад России. Сообщается, что на платформах – расконсервированные танки Т-54, разработка которых началась еще до окончания Второй мировой войны. Это говорит о дефиците современного вооружения в РФ – считают эксперты.
"Сложно назвать возможные сферы применения этих танков, но в любом случае, наряду со снятием с хранения БТР-50, это свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением вооруженных сил РФ военной техникой", - считают аналитики.
До этого старейшими из танков, которые армия РФ использует против Украины, были Т-62, производившиеся с 1961 года.
- 9 марта в украинском Генштабе рассказали , что россияне уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части России.
- 20 марта стало известно , что восемь танков Leopard 2 от Норвегии уже прибыли в Украину. Кроме подаренной техники передали и вспомогательные машины. Норвегия также дает целевые средства на боеприпасы и запчасти.
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