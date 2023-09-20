Дефицит воды на востоке Украины: оккупанты не могут спасти промышленность, под угрозой отопительный сезон
На временно оккупированных территориях востока Украины рашисты не могут обеспечить нормальную жизнедеятельность жителей региона из-за дефицита пресной воды
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
По данным Сопротивления, сейчас российские оккупанты удовлетворяют потребность в воде на захваченных восточных регионах всего на 60%. Поэтому местные жители страдают от ее нехватки.
В результате дефицита пресной воды невозможно возобновить работу промышленных объектов, особенно нефтехимической промышленности и лесопереработки. Это ведет к большой безработице в регионе.
Кроме того, такая ситуация влечет за собой опасность для отопительного сезона.
ЦНС отмечает, что по международному праву, оккупанты обязаны обеспечивать жизнедеятельность жителей временно оккупированных областей.
- Ранее на временно оккупированной территории Луганской области местные жители жаловались на то, что российские власти не занимаются вывозом бытового мусора из дворов, создавая экологическую катастрофу в городах.
- Также оккупационная администрация ВОТ Запорожской области предложила использовать воды реки Молочная, чтобы решить вопросы водоснабжения и орошения сельскохозяйственных земель.
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