Дефицит воды на востоке Украины: оккупанты не могут спасти промышленность, под угрозой отопительный сезон

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

По данным Сопротивления, сейчас российские оккупанты удовлетворяют потребность в воде на захваченных восточных регионах всего на 60%. Поэтому местные жители страдают от ее нехватки.

В результате дефицита пресной воды невозможно возобновить работу промышленных объектов, особенно нефтехимической промышленности и лесопереработки. Это ведет к большой безработице в регионе.

Кроме того, такая ситуация влечет за собой опасность для отопительного сезона.

ЦНС отмечает, что по международному праву, оккупанты обязаны обеспечивать жизнедеятельность жителей временно оккупированных областей.