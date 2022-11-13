Дефицит в РФ: из-за санкций не хватает лекарств, а плановые операции переносятся на неопределенный срок
В России из-за введенных санкций возник острый дефицит медицинских препаратов, а плановые операции переносятся на неопределенный срок
Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.
"Военные ВС РФ активно обсуждают приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на 4 месяца", - говорится в сообщении.
По мнению военных, появление такого приказа может быть связано с рядом причин, в том числе влиянием международных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств.
Еще одной причиной считают реальную угрозу полной остановки поставок медикаментов из-за границы; в связи с увеличением интенсивности боевых действий соответственно увеличиваются санитарные потери оккупантов.
Читайте также: Рубли не пахнут: какие известные бренды остались работать в России
Разведка отмечает, что в частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты.
"Утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок. Помощь будет предоставляться только больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве", - говорится в сообщении.
- 4 ноября СМИ сообщили, что Россия добивается снятия санкций с Государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна. Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанка возобновить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции.
- 10 ноября стало известно, что британское правительство заморозило активы , принадлежащие российским олигархам под санкциями. Общая заблокированная сумма – 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное