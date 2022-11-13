Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

"Военные ВС РФ активно обсуждают приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на 4 месяца", - говорится в сообщении.

По мнению военных, появление такого приказа может быть связано с рядом причин, в том числе влиянием международных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств.

Еще одной причиной считают реальную угрозу полной остановки поставок медикаментов из-за границы; в связи с увеличением интенсивности боевых действий соответственно увеличиваются санитарные потери оккупантов.

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Разведка отмечает, что в частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты.

"Утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок. Помощь будет предоставляться только больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве", - говорится в сообщении.

4 ноября СМИ сообщили, что Россия добивается снятия санкций с Государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна. Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанка возобновить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции.

10 ноября стало известно, что британское правительство заморозило активы , принадлежащие российским олигархам под санкциями. Общая заблокированная сумма – 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов).

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