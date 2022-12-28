Дефицит в энергосистеме Украины вырос из-за обстрела газопровода на востоке

Об этом сообщает Укрэнерго .

Доступной мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей, поэтому в некоторых областях могут быть аварийные отключения.

"В то же время, благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления", - отметили в государственной энергетической компании.

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины получила значительные повреждения вследствие 9 волн ракетных атак и 12 вражеских атак с помощью БПЛА, поэтому на ликвидацию последствий требуется много времени и ресурсов.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил , что киевляне будут жить всю зиму в условиях экстренных отключений света.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb