Дефицит в энергосистеме Украины вырос из-за обстрела газопровода на востоке
В энергосистеме Украины наблюдается увеличение дефицита из-за остановки некоторых блоков электростанций в результате обстрела газовой инфраструктуры на востоке
Об этом сообщает Укрэнерго .
Доступной мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей, поэтому в некоторых областях могут быть аварийные отключения.
"В то же время, благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления", - отметили в государственной энергетической компании.
В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины получила значительные повреждения вследствие 9 волн ракетных атак и 12 вражеских атак с помощью БПЛА, поэтому на ликвидацию последствий требуется много времени и ресурсов.
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