Дефицит в энергосистеме Украины растет из-за похолодания, все области получили лимиты потребления, - Укрэнерго
В Украине из-за похолодания существенно растет дефицит мощности, поэтому все облэнерго 25 января получили лимиты потребления за сутки
Об этом сообщает Укрэнерго .
По данным компании, потребление электроэнергии растет из-за похолодания, потому увеличивается и дефицит мощности.
В Укрэнерго напомнили, что ракетная атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.
"Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - отметили в компании.
Все облэнерго получили лимиты потребления за сутки, при их превышении возможны аварийные отключения.
- 14 января российская армия совершила очередную массированную ракетную атаку, глава Минэнерго Галущенко сообщил о прилетах по энергетическим объектам в шести областях Украины .
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