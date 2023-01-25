Об этом сообщает Укрэнерго .

По данным компании, потребление электроэнергии растет из-за похолодания, потому увеличивается и дефицит мощности.

В Укрэнерго напомнили, что ракетная атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

"Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - отметили в компании.

Все облэнерго получили лимиты потребления за сутки, при их превышении возможны аварийные отключения.

14 января российская армия совершила очередную массированную ракетную атаку, глава Минэнерго Галущенко сообщил о прилетах по энергетическим объектам в шести областях Украины .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb