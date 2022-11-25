Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В компании добавили, что идет поэтапное восстановление энергосистемы, электроэнергию сейчас подключают бытовым потребителям. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Чтобы держать баланс в системе при таких условиях, диспетчерский центр Укрэнерго утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которые они должны соблюдать в течение суток. Ввиду необходимых объемов ограничений облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей.

"Объем имеющихся в системе мощностей достаточен для того, чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и Киеве", – отметили в компании и в очередной раз напомнили о необходимости экономного потребления электроэнергии.

"Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей", - отметили в Укрэнерго.

Как отметил 25 ноября председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Украина планирует закупать электроэнергию у Европы, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывают

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