Об этом сообщает Укрэнерго .

При превышении лимитов потребления возможны аварийные отключения в течение дня, отметили в компании и напомнили, что ночью электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

"Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Ремонтные бригады оператора систем распределения (облэнерго) возобновляют питание", - отметили в Укрэнерго.

Также там рассказали, что вечером 4 января на Востоке страны в результате обстрела россиян был поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры.

"Также в прифронтовых регионах на Востоке и Юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий", - подчеркнули в Укрэнерго.

3 января генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил , что на Киев подаются достаточные объемы электроэнергии и прогнозы по ситуации в столице утешительные.

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