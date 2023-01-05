Дефицит в энергосистеме продолжает расти, ситуацию усложняют погода и новые обстрелы на Востоке, – Укрэнерго
По состоянию на 5 января в Украине растет энергопотребление из-за понижения температуры и увеличения активности промышленности и бизнеса
Об этом сообщает Укрэнерго .
При превышении лимитов потребления возможны аварийные отключения в течение дня, отметили в компании и напомнили, что ночью электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.
"Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Ремонтные бригады оператора систем распределения (облэнерго) возобновляют питание", - отметили в Укрэнерго.
Также там рассказали, что вечером 4 января на Востоке страны в результате обстрела россиян был поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры.
"Также в прифронтовых регионах на Востоке и Юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий", - подчеркнули в Укрэнерго.
- 3 января генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил , что на Киев подаются достаточные объемы электроэнергии и прогнозы по ситуации в столице утешительные.
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