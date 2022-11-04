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Дефицит в $38 млрд покроем с помощью наших партнеров: США, ЕС и МВФ, – Шмыгаль о бюджете-2023

4 ноября, 2022 пятница
16:51
Экономика

Дефицит Госбюджета-2023 – 38 миллиардов долларов – Украина планирует покрыть с помощью партнеров, в том числе США, Евросоюза и Международного валютного фонда

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил во время заседания правительства 4 ноября.

"В ходе недавних встреч в Берлине получили заверения от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в том, что ЕС выделит Украине 18 млрд евро в следующем году в виде макрофинансовой помощи. Есть также прогресс в переговорах с МВФ. Рассчитываем на старт новой обширной программы сотрудничества в 2023 году году", – сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что Госбюджет Украины в следующем году будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов, прежде всего за счет налогов и пошлин.

Говоря о приоритетах принятого главного финансового документа страны, Шмыгаль отметил, что их было три.

"Первый – армия и безопасность. На эту сферу направим 43% всех расходов. Это свыше 1 трлн грн… Второй приоритет – социальное обеспечение, образование и медицина. Итого это более 30% расходов. Третий приоритет – восстановление. Создаем Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России с ресурсом в 35 млрд грн. Прежде всего для восстановления критически важных для людей объектов", – сказал он.

Также Шмыгаль сообщил, что через Фонд развития предпринимательства правительство направляет 16 млрд грн на поддержку бизнеса. Будут продолжены программы "5-7-9", "еРабота", поддержка аграриев, льготная ипотека, индустриальные парки и стимулы для крупных инвестпроектов.

  • Верховная Рада 3 ноября приняла Госбюджет на 2023 год.

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