Дефицит украинского бюджета может достичь 5 млрд долларов в следующие месяцы, - Шмыгаль
Украина нуждается в финансовой помощи от партнеров, дефицит бюджета страны может достичь 5 млрд долларов
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, а потому финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас", - подчеркнул он.
По словам Шмыгаля, на следующей неделе командный финансовый блок будет работать в Вашингтоне.
Состоятся встречи с МВФ, Всемирным банком и правительством США, чтобы привлечь дополнительные средства для финансирования нужд армии, экономики и народа Украины.
"Еще один месседж, который мы посылаем всему миру, – это то, что Украина готова к дипломатическому варианту завершения этой войны. Но мы не уступим наших национальных интересов. Если Россия не хочет завершить войну дипломатией, то мы вынуждены будем завершить эту войну на поле боя ", – добавил Шмыгаль.
- Напомним, Зеленский попросил страны G7 выделить $50 млрд , чтобы залатать дыры в бюджете.
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