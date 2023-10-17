Дефицит священников: россияне на оккупированной Луганской области откроют центр для подготовки клириков

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на синоде РПЦ принято решение о создании так называемого межепархиального центра подготовки специалистов луганской епархии на Луганщине.

Управляющим деятельностью центра подготовки назначили митрополита Луганского и Алчевского УПЦ (МП) Пантелеймона (Василия Поворознюка). А отвечать за обучение священнослужителей будет "стретенская духовная академия РПЦ". Пока она отправляет на захваченные земли Луганщины своих работников.