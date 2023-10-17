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Дефицит священников: россияне на оккупированной Луганской области откроют центр для подготовки клириков

17 октября, 2023 вторник
15:56
Война с Россией

На временно оккупированной территории Луганской области Россия планирует открыть центр для подготовки священников: на ВОТ возник дефицит клириков

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на синоде РПЦ принято решение о создании так называемого межепархиального центра подготовки специалистов луганской епархии на Луганщине.

Управляющим деятельностью центра подготовки назначили митрополита Луганского и Алчевского УПЦ (МП) Пантелеймона (Василия Поворознюка). А отвечать за обучение священнослужителей будет "стретенская духовная академия РПЦ". Пока она отправляет на захваченные земли Луганщины своих работников.

  • Ранее стало известно, что РФ продолжает религиозные притеснения на временно оккупированных территориях Украины. Для влияния на общины и сбора данных о прихожанах она направила туда священников РПЦ.
Россия
УПЦ МП
Луганщина
оккупированные территории
окупанти
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