Дефицит священников: россияне на оккупированной Луганской области откроют центр для подготовки клириков
На временно оккупированной территории Луганской области Россия планирует открыть центр для подготовки священников: на ВОТ возник дефицит клириков
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что на синоде РПЦ принято решение о создании так называемого межепархиального центра подготовки специалистов луганской епархии на Луганщине.
Управляющим деятельностью центра подготовки назначили митрополита Луганского и Алчевского УПЦ (МП) Пантелеймона (Василия Поворознюка). А отвечать за обучение священнослужителей будет "стретенская духовная академия РПЦ". Пока она отправляет на захваченные земли Луганщины своих работников.
- Ранее стало известно, что РФ продолжает религиозные притеснения на временно оккупированных территориях Украины. Для влияния на общины и сбора данных о прихожанах она направила туда священников РПЦ.
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