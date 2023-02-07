Дефицит почти 1,8 млрд. рублей. Бюджет РФ в январе исполнен только на 60%

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на предварительные данные Минфина РФ.

Федеральный бюджет РФ в январе 2023 года был исполнен с дефицитом 1,776 триллиона рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года и составило 60% от планов на текущий год.

Доходы бюджета в январе снизились по сравнению с прошлым годом на 35%, составив 1,356 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы упали на 46%, что, по данным Минфина, связано, прежде всего, со снижением цен на нефть Urals и сокращением экспорта газа. Нефтегазовые доходы сократились на 28%, в основном вследствие уменьшения поступлений от НДС и налога на прибыль.

Расходы бюджета в январе составили 3,117 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 59%.