Дефицит почти 1,8 млрд. рублей. Бюджет РФ в январе исполнен только на 60%
В январе дефицит российского бюджета составил 1,77 триллиона рублей – это в 14 раз больше, чем год назад, а расходы увеличились почти на 60%
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на предварительные данные Минфина РФ.
Федеральный бюджет РФ в январе 2023 года был исполнен с дефицитом 1,776 триллиона рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года и составило 60% от планов на текущий год.
Доходы бюджета в январе снизились по сравнению с прошлым годом на 35%, составив 1,356 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы упали на 46%, что, по данным Минфина, связано, прежде всего, со снижением цен на нефть Urals и сокращением экспорта газа. Нефтегазовые доходы сократились на 28%, в основном вследствие уменьшения поступлений от НДС и налога на прибыль.
Расходы бюджета в январе составили 3,117 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 59%.
- Напомним, 5 февраля вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов из РФ. Это касается в частности бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута.
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