"Дефицит остается существенным": Киеву не хватает электроэнергии для перехода к отключениям по графику
Киеву не хватает электроэнергии, чтобы перейти к плановым отключениям, ограничения электроснабжения для столицы на среду, 18 января, не уменьшены
Об этом генеральный директор Yasno Сергей Коваленко сообщил в facebook .
"Дефицит остается существенным. Киев сегодня имел ограничения в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым, стабилизационным. Графики не действуют… На завтра прогнозируемые ограничения такие же, как и сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока тяжело", – отметил он.
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В частности, по словам Коваленко, несмотря на потепление и экономию объемы потребления пока не падают, причиной чего, вероятнее всего, является так называемое отложенное потребление, когда после возобновления электроснабжения потребители начинают "напихивать": заряжать разряженные девайсы, делать что-то, что не успели, пока света не было.
"И это нормально. Как только лимиты от Укрэнерго станут больше и мы сможем вернуться к графикам, то и отложенный спрос начнет спадать", – заявил гендиректор Yasno.
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