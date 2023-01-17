Об этом генеральный директор Yasno Сергей Коваленко сообщил в facebook .

"Дефицит остается существенным. Киев сегодня имел ограничения в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым, стабилизационным. Графики не действуют… На завтра прогнозируемые ограничения такие же, как и сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока тяжело", – отметил он.

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В частности, по словам Коваленко, несмотря на потепление и экономию объемы потребления пока не падают, причиной чего, вероятнее всего, является так называемое отложенное потребление, когда после возобновления электроснабжения потребители начинают "напихивать": заряжать разряженные девайсы, делать что-то, что не успели, пока света не было.

"И это нормально. Как только лимиты от Укрэнерго станут больше и мы сможем вернуться к графикам, то и отложенный спрос начнет спадать", – заявил гендиректор Yasno.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил , что нужно готовиться к "тяжелым дням" после массированной ракетной атаки на Украину 14 января. Возможны аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с электроэнергетикой после российского массированного удара днем, 14 января, отметив, что с электроэнергетикой сложнее всего на Харьковщине и Киевщине .

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