Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Дмитрий Леушкин отметил, что раньше импорт горючего в Украину был из России и Беларуси, конечно, этого уже нет и не будет.



"Сейчас дефицит топлива в стране потому, что нет его у внутреннего производителя и недостаточные поставки из-за рубежа. Не возим железной дорогой потому, что никто не хочет брать риски, чтобы привезти тысячи тонн, а туда прилетит как прилетало" - заметил Леушкин .



К тому же руководитель Prime пояснил, что на этой неделе невозможно было купить горючее по всей стране за наличные деньги потому, что правительство инициировало проверки по ценообразованию. Соответственно, АЗС отреагировали, убрав продажу горючего за наличные деньги и оставив только по талонам.



"Я считаю, что правительство допустило большую ошибку, хотя очень пытается помогать всеми силами: максимально упростили растаможку, помогают с пересечением границ и с получением лицензий, но от этого топлива не становится больше. Находят ресурсы для закупки горючего, но привезти железной дорогой мы не можно возить только бензовозами, но в Украине бензовозов сейчас полторы тысячи, чтобы обеспечить такой объем, нужно пять тысяч подобной техники, поэтому до конца года нормальной ситуации на рынке горючего не будет, будут медленные, шаг за шагом, улучшение" – сказал Дмитрий Леушкин .



Также директор группы компаний Prime отметил следующий момент, что потребление топлива начинает расти. Экономика после шоковой остановки начинает расти, оживают стройки, металлургия, сельскохозяйственный импорт, а также впереди сбор. Таким образом, количество бензовозов, которое покупает украинский бизнес, связано с растущим потреблением горючего.



Левшкин объяснил: "Сейчас бензовоз делает ходку из Европы раз в неделю, например, раньше из Коростеня возили ежедневно. Если миллион тонн потребления горючего в месяц, а бензовоз может перевезти 30 тонн, вот вам элементарная математика. И для чего обещать, что завтра дефицит закончится, я не понимаю".



Руководитель Prime подытожил, что не видит улучшения ситуации через неделю или месяц.

По итогам польско-украинского энергетического форума в Варшаве планируется более чем втрое увеличить транзит горючего в Украину через Польшу.

Украина договорилась с Польшей об условиях перевозки горючего

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