Дефицит мощности в Украине составляет 30%, - Укрэнерго

Об этом сообщает " Укрэнерго ".

Отмечается, что рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, произошедших в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

Также "Укрэнерго" напоминает, что компания доводит операторам систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Графики отключений составляют и применяют облэнерго, ограничения должны применяться равномерно между потребителями.

"Напоминаем, что экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые осложняются каждой последующей ракетной атакой", - говорится в сообщении.

Утром 29 ноября в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровщине происходят экстренные отключения электроэнергии, графики стабилизационных отключений не действуют.

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