Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в facebook .

Отмечается, что из 80% потребления критическая инфраструктура потребляет всего 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей.

"При таких условиях операторы систем распределения имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Укрэнерго доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений – аварийные или плановые – и непосредственно их применяет.

Укрэнерго напоминает, что экономичное потребление электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые осложняются каждой последующей ракетной атакой.

27 ноября в Киевской области ввели экстренные отключения света, энергетики делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb