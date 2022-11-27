Дефицит мощности в Украине составляет 20%, растет потребление энергии из-за похолодания, - Укрэнерго
По состоянию на 11:00 27 ноября дефицит мощности в Украине составляет 20%. В настоящее время производители энергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в facebook .
Отмечается, что из 80% потребления критическая инфраструктура потребляет всего 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей.
"При таких условиях операторы систем распределения имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Укрэнерго доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений – аварийные или плановые – и непосредственно их применяет.
Укрэнерго напоминает, что экономичное потребление электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые осложняются каждой последующей ракетной атакой.
- 27 ноября в Киевской области ввели экстренные отключения света, энергетики делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное