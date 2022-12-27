Об этом сообщает Укрэнерго .

Кроме того, после аварийно-восстановительных работ был включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.

Укрэнерго отмечает, что, несмотря на это, имеющейся мощности в энергосистеме все еще не хватает, поскольку уровень потребления энергии увеличивается.

"Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности". , – объясняет Укрэнерго.

В настоящее время в областях установлены лимиты потребления, превышение которых приведет к применению аварийных отключений.

Укрэнерго напоминает, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак дронами, поэтому все еще требует значительных ресурсов и времени на восстановление. Отмечается, что ремонтные бригады работают круглосуточно, заживлены все объекты критической инфраструктуры.

26 декабря украинцев предупредили о распространении фейков об отмене аварийных отключений от имени Укрэнерго.

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