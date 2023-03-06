Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 23-й день подряд, – Укрэнерго
Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 23-й день. Генерации электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Сетевых ограничений нет
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Согласно сообщению, в настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. Генерации электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. В то же время идет незначительный импорт электроэнергии.
"Ограничений в сетях Укрэнерго, которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", - рассказали в компании.
На востоке после завершения ремонтных работ возобновлена надежность питания региона, продолжаются работы по повышению надежности питания в Одесской области. Однако отключение потребителей не прогнозируется.
- Ранее сообщалось, что Укрэнерго планирует до 15 марта завершить в Одесской области основные работы по восстановлению надежности энергопитания.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.42
Покупка 38.42Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное