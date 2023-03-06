Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Согласно сообщению, в настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. Генерации электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. В то же время идет незначительный импорт электроэнергии.

"Ограничений в сетях Укрэнерго, которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", - рассказали в компании.

На востоке после завершения ремонтных работ возобновлена надежность питания региона, продолжаются работы по повышению надежности питания в Одесской области. Однако отключение потребителей не прогнозируется.