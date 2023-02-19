Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется, - Укрэнерго
Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется, все электростанции работают согласно командам диспетчеров Укрэнерго и графикам
Об этом Укрэнерго сообщает 19 февраля в telegram .
Отмечается, что потребление является самым низким за всю неделю, что характерно для утра воскресенья.
"Рост потребления прогнозируется вечером и завтра на утро. Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", - отметили в компании.
Кроме этого, как подчеркнули в НЭК, лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. В то же время при изменении ситуации и при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления будут продлены уже завтра.
Прибавляется также, что отключения по графику все еще вынужденно применяются из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением облэнерго ремонтных работ.
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Без выходных продолжаются ремонтные работы в Одесской области и в других регионах, где магистральные сети неоднократно были атакованы ракетами и дронами россиян, отметили в Укрэнерго.
В НЭК, в частности, напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем россиян. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно захваченных россиянами южанах также расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.
Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, добавили в Укрэнерго.
- Напомним, ранее в Укрэнерго сообщали, что возможности импорта электроэнергии в Украину увеличены до 700 МВт в любое время. Это позволяет снизить дефицит мощности и, соответственно, объемы ограничений.
- 13 февраля глава правления Укрэнерго заявил, что сейчас состояние энергосистемы лучше, чем было в последнее время. Темпы ее восстановления в Украине быстрее ее разрушения.
- Утром 18 февраля в Украине звучали воздушные тревоги: ДТЭК и главы администраций предупредили об экстренных отключениях света в столице и нескольких областях, после отбоя их отменили .
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