Дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но аварийные отключения все еще возможны, - Укрэнерго
По состоянию на утро 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько снизился, но аварийные отключения все еще возможны при превышении лимитов потребления
Об этом сообщает Укрэнерго .
"Утром 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным. Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, который вчера был подключен к энергосистеме", – рассказали в компании.
Вместе с тем в Украине сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, из-за чего до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений, подчеркнули в Укрэнерго.
"На Востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных", - отметили в компании.
"Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует значительного времени", – добавили там.
- 22 декабря в Укрэнерго сообщали , что самой сложной ситуация со светом остается в Киеве.
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