Об этом сообщает Укрэнерго .

"Утром 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным. Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, который вчера был подключен к энергосистеме", – рассказали в компании.

Вместе с тем в Украине сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, из-за чего до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений, подчеркнули в Укрэнерго.

"На Востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных", - отметили в компании.

"Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует значительного времени", – добавили там.

22 декабря в Укрэнерго сообщали , что самой сложной ситуация со светом остается в Киеве.

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