Дефицит горючего на украинских АЗС: во время войны могут быть форс-мажоры, - Шмигаль

Такое заявление он сделал в интервью РБК-Украина.

По словам премьера, сейчас власти завозят в Украину бензин и дизельное топливо, а стратегия в этом отношении у нее также есть.

"Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, бравшего на себя центральную и Восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически обеспечивая всю территорию Украины", - заметил он.



Шмигаль сказал, что логистика поставки горючего изменилась и, как следствие, усложнилась и подорожала. Это может привести к удорожанию потребителей.

"Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться", - отметил премьер.

По его словам, сейчас власти работают над тем, что наверстать дефицит горючего. Ведутся переговоры с оптовыми поставщиками и ввозится достаточное количество топлива в Украину.

"Это не значит, что во время войны не может быть форс-мажоров. Могут быть, надо осознавать это, спокойно к этому относиться, не паниковать", - подчеркнул он.

У нас возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему, правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что поставщики горючего не рассчитали потенциальное количество клиентов, что и привело к нехватке горючего на украинских АЗС.

Министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились о безразрешительном проезде для грузовиков, перевозящих горючее.

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