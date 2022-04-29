Дефицит горючего на АЗС ликвидируют в течение недели, - вице-премьер Свириденко

Об этом написала первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.



"На текущей неделе образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины", - отметила она.



Причина, по ее словам, российские обстрелы за последние три недели топливной инфраструктуры Украины.



"В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего", - написала Свириденко.



Она добавила, что цель россиян – остановить экономику Украины через искусственное создание дефицита горючего.



"В течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопросы их завоза на территорию Украины", - сообщила вице-премьер.



Свириденко сообщила, что данная ситуация приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов.



"Это связано прежде всего с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", - подытожила она.

Жителей Киева призвали не передвигаться своим транспортом без необходимости, чтобы обеспечить потребность в горючем для Сил обороны.