Дефицит горючего на АЗС ликвидируют в течение недели, - вице-премьер Свириденко
Дефицит горючего на заправках, образовавшийся в отдельных регионах Украины, будет ликвидирован в течение недели
Об этом написала первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.
"На текущей неделе образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины", - отметила она.
Причина, по ее словам, российские обстрелы за последние три недели топливной инфраструктуры Украины.
"В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего", - написала Свириденко.
Она добавила, что цель россиян – остановить экономику Украины через искусственное создание дефицита горючего.
"В течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопросы их завоза на территорию Украины", - сообщила вице-премьер.
Свириденко сообщила, что данная ситуация приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов.
"Это связано прежде всего с большей ценой логистики, из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", - подытожила она.
- Жителей Киева призвали не передвигаться своим транспортом без необходимости, чтобы обеспечить потребность в горючем для Сил обороны.
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