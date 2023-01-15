Дефицит генерации в энергосистеме огромен. Ряд украинских ТЭС не работает, - руководитель YASNO Коваленко
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что из-за серьезных повреждений не работает часть ТЭС, энергодефицит огромен, сколько будет продолжаться ремонт - неизвестно
Об этом вечером в воскресенье, 15 января 2023 года, он написал в Facebook .
"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты - пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что в Укрэнерго были вынуждены значительно ограничить объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности.
"Разрушения значительные. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными", - пишет Коваленко.
Он пояснил, что операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы, но критическая инфраструктура должна быть заживлена, поэтому применяются аварийные отключения.
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил , что нужно готовиться к "тяжелым дням" после массированной ракетной атаки на Украину 14 января. Возможны аварийные отключения света.
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