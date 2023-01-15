Об этом вечером в воскресенье, 15 января 2023 года, он написал в Facebook .

"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты - пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что в Укрэнерго были вынуждены значительно ограничить объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности.

"Разрушения значительные. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными", - пишет Коваленко.

Он пояснил, что операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы, но критическая инфраструктура должна быть заживлена, поэтому применяются аварийные отключения.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил , что нужно готовиться к "тяжелым дням" после массированной ракетной атаки на Украину 14 января. Возможны аварийные отключения света.

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