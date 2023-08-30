Defense Express: Ударом дронами по Пскову было уничтожено годовое производство самолетов Ил-76 для ВС РФ

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Это не первый раз, когда украинские дроны смогли поразить цели на такой дальности. К примеру, 10 дней назад был успешный удар по аэродрому "Сольцы". Именно там был успешно уничтожен российский Ту-22М3. Что касается самолета Ил-76, то следует понимать, что он играет огромную роль для ВС РФ, хоть и является военно-транспортным. В Пскове были уничтожены 4 таких самолета, однако есть информация о том, что еще 3 получили критические повреждения", - рассказал Катков.

Эксперт также объяснил, столь важны самолеты Ил-76 для российской армии.

"За один день было выведено из строя 5,5% от общего количества самолетов Ил-76 в РФ. Этот самолет является основой для военно-транспортной авиации РФ и используется не только в воздушно-десантных войсках России. Во время стандартной эксплуатации он перевозит военные грузы. Россияне пытаются перевозить этим самолетом собственные высокотехнологичные изделия.Еще один важный аспект. В России сохраняются возможности по производству этих самолетов. В прошлом году россияне отчитывались о рекордном производстве Ил-76 в количестве 5 единиц в год.То есть Украина ударом дронами смогла перечеркнуть работу предприятия по производству Ил-76 за год", - добавил он.