Defense Express: Россия планирует увеличивать производство дронов Shahed на 100-180 в месяц
Россия хочет реализовать план по производству до 4 тыс. дронов-камикадзе типа Shahed к концу 2025 года. Успех этого плана будет зависеть от суровости санкций Запада
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
"Пока речь идет о постепенном увеличении производства БПЛА. В месяц рост будет от 100 до 180 единиц в течение определенного периода. Здесь есть определенные ограничения для оккупантов - нашими партнерами проводится ревизия действенности примененных санкций", - сказал он.
По мнению Рябых, в дальнейшем будет затягиваться удавка санкций на фоне доказательств использования западных компонентов.
"Россия хочет реализовать план по производству до 4 тыс. дронов-камикадзе типа Shahed до конца 2025 года. Пока нельзя говорить, что противник точно реализует эти планы. Это будет зависеть, в частности от внимания мира и нашей работы с партнерами по усилению и вводу новых санкций с целью оборвать доступ к западным технологиям", - подытожил эксперт.
Что еще известно о заводе иранских дронов в РФ
Еще в ноябре 2022 года появилась информация, что российские террористы и их партнеры из Ирана якобы договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать систему подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников.
В феврале 2023-го западные СМИ снова писали, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе. Тогда Иран опроверг эту информацию.
16 августа британская разведка указала на то, что Россия, очевидно, начала использовать дроны собственного производства.
The Washington Post со ссылкой на внутренние документы между Ираном и РФ сообщила, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе .
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