Defense Express: Россия может возобновить безуспешные наступательные действия на Купянском направлении
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что россияне могут готовиться к возобновлению наступательных действий на Лимано-Купянском направлении
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Россияне могут готовиться к восстановлению штурмовых действий на Купянском направлении, даже если это будет так же безуспешно, как мы наблюдали несколько недель назад. Они могут снова начать перебрасывать на это направление отряды "Шторм Z", пытаться продавить наши позиции пушечным мясом в стиле Бахмута прошлой" зимы. Однако они упустили момент для успешных наступательных действий на Купянском направлении еще в начале лета, когда у нас были определенные проблемы в системе обороны", - пояснил Киричевский.
Эксперт объяснил, почему наступление россиян на Лимано-Купянском направлении не имело успеха.
"Если откровенно говорить, то события на Лимано-Купянском направлении больше похожи на какой-то феномен. При том, что это такой феномен, когда россияне вынуждены были остановиться на фоне сообщений, что в нашей обороне что-то не так. Многие эксперты говорили о том, почему украинская армия не уничтожает российские танки возле Новогоровки на переправе, но если бы логично подумать, то если бы у нас были огневые мощи - россияне давно бы были уничтожены.Применение кассетных боеприпасов и построение тактически грамотной обороны дало свои результаты оборону в этом направлении", - добавил он.
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