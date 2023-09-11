Defense Express: Ракеты ATACMS могут сыграть решающую роль в операции по освобождению Крыма

Об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, это средство позволяет держать под огневым контролем все логистические пути, которыми может обеспечиваться группировка войск как на самом полуострове, так и на юге Украины.

"Мне кажется, что как раз наступают решающие моменты, когда это решение может быть принято. Дело в том, что эти системы ровно нужны тогда, когда они нужны. Их приход в Украину может быть связан с развитием дальнейших событий. Они должны стать неким мультипликатором для того, чтобы реализация планов, поставленных Верховным Главнокомандованием ВСУ, была решена как можно лучшим образом", - рассказал Валерий Рябых.

В Германии четко дали понять, что ракеты Taurus появятся в Украине, как только в Украине появятся ракеты Atacms.

"Не только США могут открывать окно возможностей принятием решения по Atacms. Германия также может давить на США, чтобы реализовать план оказания помощи Украине наилучшим образом", - подчеркнул военный эксперт.

"Недаром разговоры на всех уровнях усилились. В том числе активизировались различные сливы информации через СМИ. Это свидетельствует о том, что эти процессы динамичны, и они продолжаются", - добавил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express.

По его убеждению, еще одним фактором, который будет влиять на принятие решения политиками США и Германии, являются конкретные результаты и реализация планов ВСУ на поле боя.

"Сейчас действия ВСУ показывают такую динамику, которая отвечает ожиданиям наших союзников тоже", - заявил Рябых.