Defense Express: Ракеты ATACMS могут сыграть решающую роль в операции по освобождению Крыма
Ракеты Atacms точно появятся на поле боя Украины. Свою решающую роль они могут сыграть в развитии операции на юге Украины и освобождении временно оккупированного Крыма
Об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Еспресо".
По его словам, это средство позволяет держать под огневым контролем все логистические пути, которыми может обеспечиваться группировка войск как на самом полуострове, так и на юге Украины.
"Мне кажется, что как раз наступают решающие моменты, когда это решение может быть принято. Дело в том, что эти системы ровно нужны тогда, когда они нужны. Их приход в Украину может быть связан с развитием дальнейших событий. Они должны стать неким мультипликатором для того, чтобы реализация планов, поставленных Верховным Главнокомандованием ВСУ, была решена как можно лучшим образом", - рассказал Валерий Рябых.
В Германии четко дали понять, что ракеты Taurus появятся в Украине, как только в Украине появятся ракеты Atacms.
"Не только США могут открывать окно возможностей принятием решения по Atacms. Германия также может давить на США, чтобы реализовать план оказания помощи Украине наилучшим образом", - подчеркнул военный эксперт.
"Недаром разговоры на всех уровнях усилились. В том числе активизировались различные сливы информации через СМИ. Это свидетельствует о том, что эти процессы динамичны, и они продолжаются", - добавил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express.
По его убеждению, еще одним фактором, который будет влиять на принятие решения политиками США и Германии, являются конкретные результаты и реализация планов ВСУ на поле боя.
"Сейчас действия ВСУ показывают такую динамику, которая отвечает ожиданиям наших союзников тоже", - заявил Рябых.
- Ранее Валерий Рябых сообщал, что США могут передавать Украине сотни ракет ATACMS.
- Позже Washington Post информировал, что у США нет достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.
- 7 августа Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.
- 9 сентября стало известно, что США могут передать ракеты Украине в следующих пакетах помощи.
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