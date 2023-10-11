Defense Express: Оккупанты будут пытаться окружить Авдеевку и усилить обстрелы города
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что россияне могут усилить обстрелы Авдеевки и будут пытаться оцепить город
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Российский стиль ведения войны и предполагает делать так, как иррационально не выгодно. Они даже попытались что-то поменять и наступать на Авдеевском направлении так, как собирались это делать до февраля 2022 года. То есть стремительные прорывы механизированными колоннами при поддержке авиации и беспилотников. Однако их попытка комбинированной атаки не удалась. Очевидно, что вчера они пытались атаковать малыми группами, но это у них не получилось", – пояснил Киричевский.
Эксперт подчеркнул, что, вероятно, россияне будут пытаться окружить Авдеевку.
"Вчерашнее наступление россиян на Авдеевском направлении не удалось. Теперь, очевидно, они будут действовать так, как привыкли. То есть, будут пытаться взять саму Авдеевку в окружение, усиливать обстрелы города и набирать личный состав в подразделения "Шторм Z", чтобы усилить штурмы наших позиций "Иными словами, будут набирать штурмовую пехоту, которую не жалко. Поэтому и сохраняют механизм частных военных компаний. Ведь будут пытаться подписать мобилизованного или контрактника на такие мясные штурмы, которые мы вчера видели под Авдеевкой", - добавил он.
- 11 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Авдеевском направлении РФ силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировала наступательные действия. ВСУ отразили все атаки и не потеряли свои позиции. В то же время оккупанты потеряли 820 военных
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