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Defense Express об ударах по врагу морскими и воздушными средствами: есть перспектива блокады флота РФ

18 августа, 2023 пятница
16:35
Война с Россией

Удар по Керченскому мосту, по танкеру SIG, по большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" надо расценивать как удары, проводимые с целью проанализировать все процессы и впоследствии бить системно

Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"Действительно, есть перспективы полной блокады. Ситуация в развитии. Удары неизвестных средств воздушного и морского базирования все более и более глубоие относительно линии столкновения. Силы обороны не берут на себя ответственность, но они удивительным образом отвечают задаче по нарушению глубокой логистики врага - обеспечения горюче-смазочными материалами", - сказал он.

Рябых напомнил, что СБУ сообщила об успешном применении безэкипажных надводных катеров.

"Удар по Керченскому мосту, по танкеру, по большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" нужно расценивать как прицельные удары, которые проводят, чтобы проанализировать все возможные сопутствующие процессы. И в дальнейшем делать подобные удары системными. Подобные средства предназначены для "роевого" применения. Это будет более эффективно и позволит, в частности, выполнить задачу блокирования нормальной деятельности военно-морского флота и игры, которую нам навязали по использованию экономики Черного моря", - подытожил эксперт.

  • Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что морские надводные дроны, атаковавшие Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой Службы безопасности Украины

Взрывы возле Крымского моста: что известно

Днем в субботу, 12 августа 2023 года, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту. По его словам, в районе Керченского пролива силами российской ПВО сбиты две украинские ракеты.

Аксенов сказал, что Крымский мост якобы не поврежден, а информация о пострадавших отсутствует.

В свою очередь министерство обороны России утверждает, что ракет было не две, а одна. Как утверждает российское минобороны, речь идет о "зенитной управляемой ракете С-200, переработанной в ударный вариант".

Перед этим в местных пабликах появились фотографии с четырьмя местами задымления как на самом мосту, так и рядом с ним. На них заметно два скопления черного дыма и два – белого.

"Советник" Аксенова по информационной политике Олег Крючков объяснил появление белого дыма маскировкой. Он сказал, что "специальными службами был поставлен дымовой занавес.

Начиная с 12:36 оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Туда отправились катера береговой охраны РФ.

Ближе к 15:00 очевидцы снова стали рассказывать в соцсетях о дымовом занавесе на Крымском мосту, а корреспондент "Крым.Реалии" насчитал не менее 5 звуков взрывов.

Вскоре Аксенов и минобороны страны-агрессора уже вторично заявили об отражении украинской ракетной атаки. По словам МО РФ, это снова была С-200.

Взрывы на русских кораблях

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно прекращено.

Позже в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затоплен один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.

Спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины не имеют отношения к инциденту в Новороссийске.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 4 августа прокомментировал взрывы в Новороссийске и отметил, что это серьезная оплеуха для российского руководства.

5 августа представитель оккупационных властей в Запорожье Владимир Рогов сообщил, что "по предварительной информации, в результате атаки морскими дронами в Керченском проливе был поврежден российский танкер СИГ (SIG)". По данным экипажа, повреждено машинное отделение. Корабль не может самостоятельно передвигаться, однако утечки топлива нет. Ему на помощь отправлены два буксира.

Сразу после атаки у российских оккупационных властей были разные версии событий. Владимир Рогов писал в телеграммах о взрыве в районе н. п. Яковенково.

Впоследствии Владимир Рогов добавил, что мост атакован надводными и воздушными дронами. Три из них уже уничтожены:

"На данный момент идет массированная атака боевых дронов на Крымский мост… В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожены три надводных дрона… К надводным дронам присоединились БПЛА".

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал недавние атаки дронов на российские корабли и заявил, что они полностью законны, поскольку проводились в территориальных водах Украины.

А для того чтобы "хлопки" в РФ прекратились, он предложил россиянам воспользоваться единственной возможностью - "покинуть территориальные воды Украины и нашу землю".

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