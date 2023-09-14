Defense Express: КНДР может стать хабом для поставки китайского оружия в РФ

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Когда мы говорим о Вооруженных силах КНДР, то по данным Military Balance в этой стране есть на балансе свыше 21500 артиллерийских систем калибром 120-мм и 152-мм. Это вооружение начинается от минометов. Действительно, такое количество артсистем значительно, но эта цифра говорит о количестве боеприпасов, которое есть в КНДР. Поэтому это уже угроза. Ведь эти системы и боеприпасы могут быть переданы РФ", – пояснил Катков.

Эксперт также отметил, что Китай не раз использовал КНДР для передачи своего вооружения другим странам.

"Вторая угроза, на мой взгляд, заключается в том, что КНДР может стать хабом для китайского вооружения, которое будет передано России. Здесь не нужно бегать за какими-либо конспирологическими теориями. В этой ситуации есть опыт Ирано-иракской войны в 80-х годах прошлого столетия, когда Китай декларировал невмешательство в этот конфликт и поддержку дипломатического решения, а передавал вооружение Северной Корее, после чего их не интересовало, куда как оружие использовалось и кому передавалось, поэтому ситуация, когда Китай начнет использовать КНДР как хаб для своего вооружения. гораздо более угрожающей, чем сама Северная Корея сама по себе", - добавил он.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

США обеспокоены переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и обещают последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.