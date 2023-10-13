Defense Express: Главная задача РФ – дестабилизировать мир

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил эксперт по вопросам обороны и технологий Defense Express Антон Михненко.

По его словам, РФ и дальше будет пытаться провоцировать всех и предпринимать действия для того, чтобы отвлекать внимание на глобальном уровне.

"Происходящее на границе Финляндии и Эстонии, Финляндии и РФ будет продолжаться. Россия и дальше будет пытаться отвлекать внимание на глобальном уровне так, как сейчас оккупанты это делают в Украине. Анализируя линию фронта, мы видим, что ВСУ наступают на юге, в то время как РФ пытается атаковать на Купянском направлении, таким образом действовать асимметрично.Так же враг пытается действовать на юге, отвлекать наши силы и средства. Это характерный способ действий для страны-агрессора как в отношениях, так и в ведении боевых действий, мы должны к этому привыкать", - рассказал Михненко.

Россия пытается разжигать огонь опасности и создавать глобальную войну, чтобы весь мир погрузился в так называемое глобальное противостояние, считает эксперт.

"На фоне этого противоборствующие россияне пытаются найти собственные способности для того, чтобы достичь собственных целей. Европейцы это прекрасно понимают, но ключевым вопросом остается: "к чему готовиться в будущем". Безусловно, нужно провести для европейцев мониторинг возможностей и связей, которые до сих пор остаются в Европе с РФ, в отношениях ЕС с африканскими странами и азиатскими регионами.Там где были зоны интересов европейских стран в Африке, есть опасные моменты и россияне будут пытаться эти "огневые позиции" по всему миру раздуваться, таким образом отвлекать внимание европейцев, которые считали, что эти регионы были в партнерских отношениях", – резюмировал Михненко.