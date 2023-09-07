Defense Express: дрон Saker Scout с искусственным интеллектом открывает эру мощных изменений на поле боя

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Комплекс Saker Scout содержит несколько дронов, которые способны действовать самостоятельно, определяя и уничтожая цели. Этот комплекс дронов руководствуется искусственным интеллектом. Это одна из первых систем в которой реализована технология распознавания объектов с помощью искусственного интеллекта. он имеет инерционную систему. Дрон может обходить враждебные системы РЭБ", - пояснил Рябых.

Военный эксперт также добавил, что главной задачей Saker Scout является выйти в указанный район, распознать цель на поле боя и направить туда ударные дроны.

"Saker Scout способен осуществлять автоматическую передачу данных в общую систему тактического управления "Дельта". И параллельно может управлять ударными FPV дронами. Такая разработка может начать эру мощных изменений на поле боя, которые будут управляться с помощью искусственного интеллекта", - подчеркнул Рябых.

ВСУ начали применять дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT. Он самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага, что исключает человеческий фактор.











